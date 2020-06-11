Число выявленных случаев CoViD-19 в России достигло полумиллиона

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В России за последние сутки зафиксировано 8779 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, общее количество заражённых в стране с начала эпидемии составило 502 436 человек.

— За последние сутки в России выявлено 8779 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3235 случаев (36,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва. Далее следует Московская область. А вот на третьем месте по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции Санкт-Петербург потеснён Свердловской областью. На пятом месте Нижегородская область.

За сутки зафиксировано 174 летальных случая (6532 за весь период пандемии). Выздоровело ещё 8367 человек, и общее число излечившихся достигло 261 150 человек.