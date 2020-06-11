Мать истязала свою 2-летнюю дочь за сходство с бывшим мужем. На её месте работы — в детском саду — об этом никто не знал

У Виктории (имя изменено) из Тольятти дети-двойняшки. Сейчас им по четыре года. В сынишке мама души не чаяла, а дочь жила на холодной веранде без еды, спала на клеёнке, её регулярно избивали мать и бабушка. Прокурор запрашивал шесть лет лишения свободы, но суд решил иначе.

Летом 2018 года в больницу поступила девочка Алёна (имя изменено). Все её тело было покрыто синяками и ссадинами, у малышки не было передних зубов, лобковая кость была сломана, в два с половиной года она весила всего 8,3 кг.

— Девочка поступила в больницу с анемией. В сопровождении бабушки. Перегар у женщины держался несколько дней, пока бабушка была с ней в больнице. В момент поступления малышке понадобилось экстренное переливание крови. Перелом лобковой кости — это страшно, такие травмы люди в автомобильных авариях получают, а не дома, — рассказывает Лайфу волонтёр Марина Федотова.

Виктория, мама Алёны, в больницу не приезжала в течение полутора недель. Бабушка говорила, что малышку поцарапала кошка. Документов, одежды, горшка, игрушек, еды у девочки не было. Соседка по палате обратилась к Марине Федотовой, чтобы собрать для девочки необходимые вещи.

— Когда я приехала в больницу и начала разговаривать с бабушкой, поняла: семье плевать на Алёну. Мать невзлюбила девочку, потому что она очень похожа на отца — бывшего мужа Виктории. Там же я узнала адрес проживания семьи и поехала в село недалеко от Тольятти, — вспоминает Марина Федотова.

О девочке в селе не знал никто

Дверь в дом волонтёрам не открыли. А в сельсовете им рассказали, что о существовании Алёны вообще ничего не знают: Алёшу видят часто, про Алёну — первый раз слышат. Соседи сказали то же самое, но ещё добавили: бабушка часто выпивает, а мать до рождения детей подрабатывала проституткой. По словам Федотовой, участковый знал о ситуации в семье, которая длилась не первый год, а в опеке волонтёрам посоветовали заниматься своими детьми, а в чужие семьи не лезть. После многочисленных обращений неравнодушных жителей Самарской области органы ПДН привлекли Викторию к административной ответственности.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Евита" Ольга Шелест вместе с органами опеки ездила в дом, где жили малыши. Бабушка сказала, что никаких избиений не видела, всё с ребятами в порядке. Правда, мать дома так и не появилась.

— У нас нет законных оснований для помощи детям, мы не их законные представители. Поэтому на все наши письма в прокуратуру и в органы опеки о результатах проверки этой семьи приходили отказы. Мы нашли их родственника, у которого душа болела за ребятишек, — говорит волонтёр.

Наказали, но слишком по-доброму

Двоюродный дедушка Алёны и Алёши — Сергей — признался, что с первого года жизни девочки предлагал Виктории своё опекунство над ней. Он видел, что малышку в этом доме не любят, что её практически не кормили, что малышка спала на клеёнке, практически не ходила. Но Виктория отказала родственнику и не отдала детей. В беседе с волонтёрами Сергей подробнее узнал, что происходило с Алёной, узнал об её истощении, выбитых зубах, многочисленных рубцах, переломах и условиях, в которых жила девочка. Он написал заявление в полицию. Началось следствие. В августе 2018 года Алёна и Алёша были направлены в специализированный дом ребёнка. В апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело против их мамы.

Кроватка Алёны. Фото © VK / Право на счастье

— По версии следствия, с ноября 2016 года по июль 2018 года женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своей малолетней дочери: не предоставляла ребёнку нормальных условий проживания и развития, здорового питания, возможности использования чистой одежды, постельных принадлежностей и соблюдения норм гигиены, а также не оказывала медицинскую помощь и систематически применяла к дочери физическое насилие, — комментировали ситуацию в пресс-службе СУ СКР Самарской области.

Из-за административной ответственности, к которой органы ПДН ранее привлекли Викторию, следователи СК России не могли по тем же основаниям лишить женщину родительских прав. Однако ими было направлено ходатайство в прокуратуру с просьбой отменить постановление о возбуждении административного производства.

Спустя год, 29 мая 2020 года, состоялось судебное заседание. Прокурор просил наказать Викторию по всей строгости закона и лишить её свободы на шесть лет в колонии общего режима. По словам Марины Федотовой, на всех предварительных заседаниях судья разговаривала с Викторией резко, никакой жалости не проявляла.

Алёна с волонтёрами. Фото © VK / Право на счастье

— На последних заседаниях стал появляться бывший муж подсудимой, на которого так похожа, по её мнению, маленькая Алёна. Он утверждал, что в их семью вернулся мир, всё прекрасно, детей в обиду не дадут. Хотя, как говорят соседи, это враньё, — рассказывает волонтёр Марина Федотова.

Приговор поверг в шок всех — всего два с половиной года условного наказания. На данный момент Прокуратура Самарской области подала апелляцию на решение суда. Это, по мнению волонтёров, слишком мягкое наказание для таких издевательств над беззащитными детьми. Общественники боятся, что такой гуманный суд не лишит в дальнейшем родительских прав мать-истязательницу и ей вернут малышей.

Самое удивительное — работа матери

На судебных заседаниях Марина и другие волонтёры узнали, что Виктория работает в Тольятти. В детском саду. Она готовит еду для малышей.

Уже 1 июня волонтёры направились в этот детский сад. Заведующая была в отпуске. Поговорить удалось только с другими сотрудниками. Они не знали ни о судимости Виктории, ни о её преступлении. Коллегам она говорила, что дети ходят в соседний детский сад, она их очень любит и следит за их воспитанием. Только фотографии своих любимых малышей никогда не показывала.

От комментариев СМИ сотрудники детского сада отказываются. После визита волонтёров заместитель заведующей вызвала Викторию, потребовала объяснений. Женщина не стала ничего рассказывать, написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла. Как сообщил источник Лайфа, больше на работу она не выходила.

Её дети продолжают жить в доме ребёнка. Алёна окрепла, стала улыбаться, больше не боится посторонних людей. Сейчас ей четыре года, однако она не разговаривает и ведёт себя как двухлетний малыш. Но волонтёры уверены, что при должном внимании девочка быстро реабилитируется и сможет жить полноценной жизнью. Только, чтобы это внимание получить, ей нужна другая мама. Любящая.