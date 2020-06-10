Любовь, торговый центр и похищение человека. Как разводятся авторитетные муж и жена в Иркутске

Бракоразводный процесс иркутских предпринимателей перешёл в криминальный боевик с похищением людей, избиением и попытками убийства. Крепкая любовь, замешанная на бизнес-партнёрстве, обернулась предательством, кровью и холодом тюремных камер. Все хитросплетения криминального сериала — в новом расследовании Лайфа.

В Лайф обратилась Светлана Беличкова — жена Абу-Муслима Беличкова. По словам Светланы, в 2018 году её муж прилетел в Иркутск и в компании нескольких других чеченцев случайно влип в историю, попав в замес криминальной войны бывших супругов-бизнесменов. Теперь он сидит в СИЗО по подозрению в похищении человека и вымогательстве, где якобы подвергается пыткам.

Источники Лайфа и раньше сообщали, что в "республике Иркутия" (так местные называют свою малую родину) никто не удивляется голосам о фабрикации уголовных дел. Иркутским СК руководит Андрей Бунёв, в регионе и в Москве у него хватает критиков. Лайф уже рассказывал о довольно неоднозначном деле Влада Марусова.

Следующая история — возможно, о самом криминальном бракоразводном процессе России — тоже может характеризовать местное управление Следкома определённым образом.

Брак по любви и расчёту

Трудно понять, чего в этом браке было больше — любви или расчёта. Он — Дмитрий Матвеев — бизнесмен, инвалид. Ещё в начале 2000-х попал в ДТП, после чего начались припадки эпилепсии. Во время очередного припадка предприниматель упал и повредил позвоночник. После неудачной операции прикован к инвалидной коляске, но продолжает руководить своим бизнесом. Недоброжелатели называют его авторитетным предпринимателем, намекая на связи с криминальным миром. Говорят, в определённых кругах Матвеев известен как Мотя.

Она — Татьяна Казакова — уроженка небольшого иркутского посёлка Троицка, образовавшегося вокруг спиртзавода. Вырвалась в люди благодаря специфическим деловым качествам, за которые в Иркутске её за глаза называют акулой или зубаткой. В местном бизнесе она крупная рыба. Ещё в советском 1987-м Казакова зарегистрировала первый в Иркутске торгово-закупочный кооператив. В конце 90-х её первый муж Сергей познакомил Татьяну с Матвеевым — поводом стал завод карданных валов, который переделали в ТЦ "Престиж". В 2001-м Сергей погиб в ДТП. И на тот момент Казакова уже была рядом с Матвеевым.

Андрей Матвеев и Татьяна Казакова, фото предоставлено источником Лайфа

Казакова не только не бросила Матвеева после того, как его в 2003 году приковало к коляске, но долгое время была его руками и ногами. Их союз приносил плоды: постепенно, но уверенно они восходили на финансовый олимп "республики Иркутии", завладев сетью гостиниц и несколькими торговыми центрами Иркутска и Байкальска. Сам Матвеев считал себя стратегом их бизнес-империи, а Казакову — её локомотивом. В 2006 году Казакова ушла в политику, став мэром посёлка Листвянка. Трудно вспомнить главу этой региональной туристической Мекки заповедного Байкала без уголовной статьи. И Казакову обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошенничестве. Дальше уголовное дело, а в 2008-м посадили в СИЗО. Бизнесмен Матвеев тогда изо всех сил боролся за гражданскую супругу. "Она мать, жена, бизнесмен, глава муниципального образования. Какую опасность она представляет обществу?" — взывал Матвеев в СМИ. И несмотря на то, что он всё же добился досрочного освобождения Казаковой, их любовной идиллии скоро пришёл конец.

Подарки, подписи и фитнес-тренер

Как считает сам Матвеев, разлад их отношений пошёл со свидетельства о браке — спустя десятилетия знакомства в 2012 году они стали мужем и женой официально. Матвеев рассказал Лайфу, что Казакова начала готовиться к разводу чуть ли не с самого начала брачной жизни. А он в 2014 году неожиданно подписал несколько дарственных на свои личные активы…

Как потом объясняла суду сама Казакова, "любил, вот и подарил". У Матвеева на этот счёт другая версия: во время эпилептических припадков у него на время отшибает память и здравый смысл. И якобы в те тяжёлые для него минуты она и подложила ему на подпись какие-то бумаги. Матвеев подал в суд о мошенничестве супруги, она также обратилась в суд с требованием признать его недееспособным. Таким образом Казакова хотела оформить над ним опеку и получить контроль над всеми его активами. Началась долгая юридическая тяжба. Что-то Матвееву удалось отсудить обратно, что-то нет...

По словам бывшего начальника охраны Казаковой, ещё до начала бракоразводного процесса её часто видели с неким фитнес-тренером Александром Дукартом, взявшим себе грозное прозвище Мотор. Дукарт — это гора мышц и бешеный тестостерон. Он выглядит полной противоположностью субтильному и интеллигентному внешне Матвееву, ещё и прикованному к инвалидной коляске.

Одно из редких фото Дукарта, доступных в Сети. Фото © babr24.com

Дукарт с Казаковой свои отношения никак не афишируют. Известно, что он намного младше и ему принадлежит один из фитнес-центров Иркутска. Собеседники Лайфа предполагают, что, возможно, именно Мотор был сторонником силового разрешения бракоразводного процесса. Не будь его, возможно, бывшие супруги смогли бы договориться и разделить имущество малой кровью.

Казакова рядом с Дукартом, скриншот. Видео предоставлено источником Лайфа

Спорные активы привели бывших супругов к войне

Если смести всю юридическую паутину и попытаться упростить объяснение этого тяжёлого (у сторон более сотни взаимных исков) бракоразводного процесса, то стоит сделать акцент на двух основных спорных активах, прямо имеющих отношение к конфликту. Первый — это ООО "Престиж", которому принадлежала земля, где сначала был ТЦ "Иркутский" Матвеева, а потом появился МТЦ "Новый" Казаковой.

ТЦ "Новый" на месте ТЦ "Иркутский". Фото © 2gis.ru

В 2015 году "Престиж" номинально был зарегистрирован на некоего Руслана Дукина. 41 летний Дукин — давнее доверенное лицо Казаковой. Человек он своеобразный, "родом из 90-х", довольно дерзкий, КМС по боксу. В 2015-м "Престижу" принадлежали два нежилых здания, которые сейчас уже снесены, а земля, на которой Казакова возвела МТЦ "Новый", лежит в залоге у Сбербанка под миллиардный кредит. В разговоре с Лайфом сам Матвеев уверяет, что как актив "Престиж" был ему неинтересен, однако у компании в долгосрочной аренде находятся ещё и охотничьи угодья в Ольховском районе, а охота — его любимое хобби.

При разделе имущества Казакова и Матвеев договорились о том, что "Престиж" должен быть продан помощнику Матвеева — некоему Исайченко. Дукин сначала так и сделал, но потом вдруг переписал компанию второй раз, теперь уже на дочь Казаковой — Ольгу. При этом, по словам самого Матвеева, вторую продажу Дукин осуществил задним числом. В судах Исайченко так и не сумел отстоять первоначальный договор продажи. А после сторона Матвеева проиграла все суды, вплоть до Верховного. За двойную продажу против Дукина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он написал явку с повинной, сознавшись в преступлении. Однако снова заявил, что продал "Престиж" Ольге Казаковой раньше.

По сведениям источника Лайфа, в награду за эту сделку Дукарт-Мотор переписал на Дукина свой автомобиль "Ленд крузер — Прадо". История с продажей "Престижа" произошла ещё в 2015 году, но имеет самое прямое отношение к развернувшейся криминальной драме: Дукин — тот самый человек, за похищение которого судят сегодня Матвеева и пятерых чеченцев.

Второй спорный актив Матвеева и Казаковой — ТЦ "Версаль". Между бывшими супругами была договорённость, что Матвеев получает доли Казаковой в "Версале" в обмен на свои доли в ТЦ "Иркутский". Но, видимо, Казакова осталась недовольна этим разделом. Ещё в 2016 году в "Версале" начались настоящие разборки, будто из 90-х. Казакова с присущими ей упорством и напором требовала от арендаторов заключать договоры именно с ней.

Разборки в ТЦ "Версаль". Кадр из видео YouTube / Игорь Царёв

Скандальные разборки привлекли внимание иркутских СМИ и активно обсуждались в местных пабликах и соцсетях.

Чеченские медиаторы

Тогда же на авансцену вышли чеченцы. К некоему Арби Бистаеву подошёл Дукарт-Мотор и попросил помочь в ситуации с "Версалем" на стороне Казаковой в статусе начальника службы её охраны. Бистаев в разговоре с Лайфом упомянул, что Дукарт на тот момент был его другом, поэтому он и согласился. Под руководством Бистаева в ТЦ "Версаль" происходили тогда разные силовые акции, однажды неизвестный даже поджёг там дымовую шашку. Всё это отпугивало арендаторов и здорово вредило бизнесу. Но решить вопрос в пользу Казаковой не получалось. Мало того, в связи с беспорядками в "Версале" периодически возбуждались уголовные дела. По словам источника Лайфа, Казакова резко выражала недовольство неэффективными, по её мнению, действиями Бистаева. Тогда-то он и познакомил её с Насрудином Эдильхановым, которого все знакомые знали как Шамиля.

Насрудин Эдильханов — Шамиль. Фото © babr24.com

Шамиль прилетел в Иркутск весной 2018 года, он позиционировал себя "влиятельным человеком из Москвы". У него был юридический диплом и поддержка диаспоры. Шамиль классифицировал свои действия как обычную медиацию. Вероятно, медиация подкреплялась ещё и силой, основанной на страхе россиян перед методами, которые якобы используют "темпераментные гости с гор". И как показывает эта история, страх может не только сыграть на руку медиаторам, но и выступить против них.

Как рассказал Лайфу сам Бистаев, при первом же знакомстве Казакова предложила Эдильханову устранить Матвеева физически, на что тот ответил категорическим отказом.

Арби Бистаев, бывший начальник охраны Казаковой, рассказал Лайфу о подготовке покушения на Матвеева. Фото © LIFE

Бывший администратор ТЦ "Версаль" Евгений Степанов в разговоре с Лайфом подтверждает, что Казакова желала смерти Матвеева. Якобы ему поступало предложение от Дукарта убить Матвеева путём организации ДТП. Степанов, который ранее был милиционером, работал в ГАИ, да ещё и отмотал срок за убийство, по мнению Дукарта, мог бы справиться с задачей. Схема была такая: являясь инвалидом, Матвеев занимает заднее сиденье. Нужно было на скорости врезаться в его автомобиль сзади. За выполнение заказа Дукарт обещал Степанову квартиру и всего три года колонии-поселения.

В итоге Шамиль связался с Матвеевым и между ними состоялся откровенный разговор. Как Матвеев сам рассказывает Лайфу, Шамиль показался ему здравым человеком, с которым можно вести дела. Матвеев предъявил свои документы по делу и собственную версию событий, доказывая, что его позиция юридически сильней. За решение вопроса Казакова якобы обещала Шамилю те самые охотничьи угодья в Ольхонском районе (хобби Матвеева), где Эдильханов мог бы, по её словам, зарабатывать на вырубке леса. И тут Матвеев объяснил, что это заповедная территория, где пилить лес строго запрещено. С подачи Матвеева доверие Эдильханова к Казаковой было окончательно потеряно.

Похищение, которого не было?

Благодаря авторитету Шамиля силовые операции в "Версале" закончились. Казакова тоже вроде бы готовилась сесть за стол переговоров. Во всяком случае, она отобедала с Эдильхановым и даже поговорила с ним о делах, хотя прежде слала любого переговорщика со стороны Матвеева на три буквы. Сам Матвеев был готов отдать Казаковой ещё около ста миллионов за окончательное разрешение конфликтного вопроса, а Эдильханову обещал заплатить 50 миллионов за медиацию. И всё шло к тому, что и волки останутся сыты, и овцы целы.

В конце мая Эдильханов слетал для консультаций в Москву и вернулся в компании трёх крепких земляков, в том числе и владельца барбершопов Абу Муслима Беличкова. Они остановились в гостевом домике Матвеева. А 2 июня 2018 года чеченцы под руководством Эдильханова совершили роковую ошибку, доставив Дукина к Матвееву. Зачем они это сделали — вопрос сложный. Ведь этим они дали идеальный повод для Казаковой окончательно разобраться с бывшим супругом. На момент захвата Дукин неофициально трудился администратором в МТЦ "Новый", поэтому Казакова одной из первых узнала о похищении — на место происшествия сразу выдвинулся Дукарт.

Как Матвеев объяснил Лайфу, он не только не санкционировал захват Дукина, но и не думал о подобном. И мотива похищать Дукина за 50 миллионов рублей (как считает следствие) у него не было. Дукин ещё в 2015-м написал явку с повинной и от его подписей в деле с "Престижем" уже мало что зависело. Возвращать ООО тоже уже не было смысла, единственное, за что цеплялся Матвеев, — это охотничьи угодья.

Источник Лайфа рассказывает: Матвеев к Дукину испытывал отвращение как к предателю, о чём в беседах делился с Шамилем. Тот вообще был в курсе всех дел Матвеева и Казаковой, в том числе знал и о мошеннической продаже Дукиным "Престижа" сразу двум лицам. Возможно, Шамиль, ощущая себя в этом конфликте самостоятельной фигурой, решил поговорить с Дукиным "по закону гор" и таким образом попытаться перетянуть его на свою сторону.

По данным Лайфа, конфликт начался с отработанной схемы — ДТП. За рулём арендованного "пежо" сидел, скорее всего, Абу Муслим Беличков. Помимо Беличкова в машине был сводный брат Шамиля Умалат Шидаев и ещё один человек. Между чеченцами и Дукиным произошёл напряжённый разговор, перешедший в потасовку.

Фото © Getty Images

На "пежо" чеченцы доставили Дукина к Эдильханову в дом Матвеева. Сами чеченцы не отрицают, что между ними и Дукиным действительно случился конфликт и даже драка. Дукин — и сам физически крепкий мужчина, КМС по боксу. Но, по словам чеченцев, решение приехать к Матвееву принимал он сам. Ведь для Дукина встреча с Матвеевым была возможностью заработать...

На записи камер видно, как уже в резиденции к чеченцам и Дукину спокойно подъезжает Матвеев на коляске и жмёт тому руку. Дукин провёл у Матвеева ночь. Стороны вели какие-то переговоры касаемо той самой мошеннической сделки Дукина с двойной продажей "Престижа".

Просмотр камер наблюдения

В распоряжении Лайфа есть несколько видео с камер, установленных в резиденции Матвеева. Хорошо видно, что Дукин спокойно передвигается по территории, имея возможность её покинуть. Вообще, по записям можно ещё как-то представить силовой захват Дукина чеченцами (есть видео, как они вместе выходят из машины), но насильственное удержание не подтверждается. Матвеев рассказывает Лайфу, что просил провести следственный эксперимент, чтобы установить возможность Дукина покинуть его территорию самостоятельно. Но следствие эту просьбу проигнорировало. Якобы так же, как и много других законных обращений подозреваемых.

Матвеев уверен в финансовой ангажированности следствия, например, в таком факте: даже если "медиаторы" и произвели силовой захват человека, по законам России лицо, добровольно отпустившее похищенного, не подлежит уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. А Дукин утром спокойно покинул территорию Матвеева. Но следователь Евгений Карчевский умело добавил к похищению состав "самоуправство", что юридически служит основанием для продолжения уголовного преследования Матвеева по статье "похищение человека".

Две стороны медали

В качестве потерпевшего Дукин сегодня полностью подтверждает версию о собственном похищении, настаивая в своих показаниях на том, что о нём знал и Матвеев: — У выхода нас ждал Дмитрий Матвеев, и по его поведению я понял, что именно он организовал моё похищение… Матвеев лично передал мне для подписи пакет документов о передаче права собственности на компанию "Престиж", а также ряд иных документов. Кроме того, Матвеев потребовал подписать долговую расписку на сумму сто миллионов рублей в качестве гарантии моей лояльности.

Матвеев, в свою очередь, утверждает, что Дукин действительно хотел выступить на его стороне и торговался за свои услуги. Дукин якобы просил Матвеева поселить его в гостевом домике, потому что он боялся Казакову. А когда Матвеев отказался, сказал, что у него нет собственного жилья и попросил пять миллионов на трёхкомнатную квартиру. Матвеев снова отказался, но Эдильханов возразил, что деньги обеспечат лояльность, что будет полезно для дела. Тогда Дукин получил от Матвеева задаток — $ 10 000. Сам Дукин позже объяснил наличие валюты как денег на взятки полицейским, выданных ему Матвеевым. Теоретически Дукин мог наговорить что угодно из-за страха перед "медиаторами". Дерзкий с виду, он был очень осторожен. Известно, что после перепродажи "Престижа" Ольге Казаковой Дукин какое-то время отсиживался где-то в Таиланде.

По словам источника Лайфа, после ДТП телефон Дукина остался в его "прадо", он не мог позвонить своей супруге с другого аппарата, не зная на память её номер. Может, если бы дозвонился, ситуация бы так не обострилась. А на тот момент полицейские действительно думали, что произошло похищение.

Свидетелем разборок чеченцев с Дукиным стала женщина, приятель которой работал в полиции. Бдительная гражданка сообщила знакомому о произошедшем, и в журнале дежурного по Советскому отделу МВД появилась соответствующая запись: "Примерно в 20:35 в районе дома 176 по Советской улице Иркутска группа неизвестных кавказской внешности похитила человека и скрылась на чёрном или тёмно-синем легковом автомобиле". Сотрудники уголовного розыска прибыли к месту брошенного Дукиным "прадо" и обнаружили в салоне следы борьбы. На момент осмотра места происшествия двигатель автомобиля работал. Сразу же выяснили имя владельца автомобиля. Также удалось отследить с помощью камер номер арендованного чеченцами "пежо", на котором они уже все вместе поехали к Матвееву. Владелица бизнеса аренды авто сообщила, что у каждой её машины есть датчик GPS. Так удалось выяснить, что Дукин находится на территории резиденции Матвеева.

Матвееву сообщил об этом высокопоставленный сотрудник органов по телефону, и тогда Матвеев попросил Дукина сказать на камеру, что у него всё нормально, что тот и сделал. Матвеев переслал эту запись сотруднику по "Вотсапу", думая, что этого будет достаточно. Ни он, ни чеченцы не предпринимали попыток куда-то скрыться и даже не предполагали, что разговор перерастёт в серьёзную уголовную статью.

Дукин в доме Матвеева в тот момент. Фото предоставлено источником Лайфа

Интересны действия самих силовиков. Пока Дукин свободно передвигался по территории Матвеева, полицейские поблизости ждали, когда он выйдет. Есть даже записи с камер, где охранник Матвеева выходит к сотрудникам, приглашая их войти в дом, убедиться, что всё нормально, на что те отвечают отказом. Несмотря на сигнал о похищении, команды "Штурм" им в ту ночь так и не поступило. Приказ был такой: "Блокировать резиденцию силами нарядов полиции".

Утром, поскольку Дукин выпил, его повёз домой водитель Матвеева. Машину останавливают сотрудники, и на их собственном видео Дукин отрицает факт похищения и драки, приговаривая, что "здоровья бы не хватило" надавить на него физически. Дальше Дукина привезли в полицию, там он подтвердил свои показания, но потом, по словам источника Лайфа, в отдел приехала Казакова и долго о чём-то разговаривала с ним. И Дукин показания поменял. В этот же день — 3 июня — СОБР штурмует резиденцию Матвеева и его вместе с гостями препровождают в СИЗО .

Фото предоставлено источником Лайфа 1 / 2

В распоряжении Лайфа есть документ, свидетельствующий, что ещё 3 июня Казакова лично написала заявление, с просьбой отправить Матвеева под стражу.

Киллер для инвалида

В СИЗО Матвеев находился около двух месяцев, затем суд принял во внимание состояние его здоровья и выпустил до суда предпринимателя под домашний арест. Этим летом его судьбу и судьбу "медиаторов" будет решать суд присяжных.

Матвеев утверждает Лайфу, что Казакова фактически использовала Дукина в качестве киллера: если присяжные признают его (Матвеева) виновным, заключения он уже не переживёт. Сейчас обвинение в отношении него строится только на показаниях самого Дукина и на найденных через полгода после задержания долларах, которые, по версии следствия, предназначались для оплаты похищения. Чеченцы тоже не признают похищения, но говорят, что был конфликт и драка, а потом они все вместе решили отправиться к Матвееву "порешать вопрос". По странной иронии судьбы, если их признают виновными, они могут получить по 15 лет лишения свободы.

Оправдывая себя, Матвеев убеждён, что Казакова за деньги использует иркутское следствие, чтобы, отправив его за решётку, одним махом решить все свои проблемы, связанные с долгим и утомительным бракоразводным процессом. "Мы стучим в закрытую дверь", — комментирует Матвеев свои взаимоотношения с иркутским следствием. Предприниматель утверждает, что у него имеются в наличии все факты и доказательства невиновности. Только нужно, чтобы их услышали правоохранители вне Иркутска...

Другая сторона

Лайф пытался получить официальный комментарий потерпевшего Руслана Дукина, но получил дипломатичный отказ — его официальный представитель заметил, что судить Матвеева будут присяжные, его с подзащитным общее мнение — не оказывать давление на присяжных с помощью публикаций в СМИ. Как оказалось, адвокат Дукина Элеонора Игумнова является так же и адвокатом самой Казаковой. Лайф попросил через адвоката и её комментарий, но снова получил отказ. Игумнова объяснила, почему её подзащитная не станет комментировать дело о похищении, в котором замешан её бывший супруг.