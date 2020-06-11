Российский препарат от коронавируса "Авифавир" начал поступать в больницы

В больницы семи регионов России поступил первый отечественный препарат от коронавируса — "Авифавир". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), совместно с группой компаний "ХимРар" в общей сложности там рассчитывают поставить в июне около 60 тысяч курсов препарата.

— Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "авифавира". При необходимости объём производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, — сообщает РФПИ.

Как уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) препарат будет бесплатным для россиян.

— Также получили запросы на поставки "авифавира" более чем из десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире, – добавил Дмитриев.