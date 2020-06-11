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Российский препарат от коронавируса "Авифавир" начал поступать в больницы

Как уточнили в РФПИ, первыми его получили клиники в семи регионах.

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Фото © ТАСС / EPA / SERGEI CHIRIKOV

В больницы семи регионов России поступил первый отечественный препарат от коронавируса — "Авифавир". Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), совместно с группой компаний "ХимРар" в общей сложности там рассчитывают поставить в июне около 60 тысяч курсов препарата.

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов "авифавира". При необходимости объём производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год, — сообщает РФПИ.

Как уточнил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) препарат будет бесплатным для россиян.

Также получили запросы на поставки "авифавира" более чем из десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире, – добавил Дмитриев.

Ранее Лайф рассказывал, что в России была сформирована уже вторая группа добровольцев, которые примут участие в испытаниях отечественной вакцины от CoViD-19.

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