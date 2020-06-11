Рис или гречка. Какая крупа быстрее превратит вас в фитоняшку и поможет сэкономить на еде

И рис, и гречка — злаковые культуры, в которых содержатся полезные микроэлементы и витамины. Но объём этой пользы заметно отличается.

К примеру, в 100 граммах гречки магния в четыре раза больше, чем в рисе, а цинка — в два раза больше. Гречка богаче калием почти в четыре раза (по сравнению с рисом). Гречка — менее питательный продукт: в 100 граммах — 110 ккал. Как отмечает фитнес-тренер Алёна Булатова, худеющим рекомендуют есть рис: калорий в нём примерно столько же — 116 ккал, но из-за более простого состава съесть его в день можно больше.

Гречка была дороже риса только в марте 2020 года, когда на неё был повышенный спрос. Сейчас килограмм этой крупы стоит в среднем около 55 рублей. Белый длиннозёрный пропаренный рис — около 70 рублей. Именно такой рис не будет слипаться при варке, а останется рассыпчатым.

Польза для здоровья

Высокое содержание калия в рисе и гречке благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, способствует избавлению от отёков и отложения солей, а это важно для наших суставов и почек.

Людям с диагностированными гастритом или язвой рис особенно полезен в варёном виде — он может мягко обволакивать стенки пищевода и снижать кислотность ЖКТ.

Гречка помогает организму синтезировать собственный белок, поэтому она незаменима в рационе вегетарианцев как частичная замена мяса. Витамины, входящие в состав гречневой крупы, укрепляют нервную систему, помогают снизить стресс и напряжение.

Вред зерновых

— В белом шлифованном рисе не так много пользы, как в буром или чёрном. Верхняя оболочка удалена, а именно в ней собраны важные питательные вещества. Но из-за лёгкости приготовления и цены люди выбирают именно такой рис. Я бы не советовала есть его на завтрак, обед и ужин. Достаточно 200 граммов в день, — отмечает диетолог Екатерина Захарова.

Рис в больших объёмах не рекомендован диабетикам, поскольку в нём много крахмала, который может спровоцировать скачок сахара в крови. Кроме того, как отмечают эксперты, рисовая крупа может замедлять метаболизм, поэтому людям, у которых есть проблемы со стулом, лучше ограничить употребление данного злака.

Гречка может спровоцировать аллергические реакции, если питаться ею чрезмерно. Так же, как и рис, гречневая крупа способна организовать замедление обмена веществ. Ею рекомендуют питаться после пищевых отравлений и диареи.

В вашем рационе должны присутствовать все виды круп, чтобы питание было сбалансированным и в организм поступали все необходимые микроэлементы.