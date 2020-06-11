Учёные выяснили, как остановить вторую волну пандемии коронавируса

Повторной пандемии коронавируса можно избежать с помощью повсеместного ношения медицинских масок, заявили учёные из Кембриджского и Гринвичского университетов. Об этом пишет Proceedings of the Royal Society A.

Сообщается, что исследователи с помощью моделирования сравнили скорость распространения инфекции между людьми двух разных групп: теми, кто надевает маску только при появлении симптомов болезни, и теми, кто носит её постоянно вне зависимости от ситуации. Разумеется, в обоих случаях речь идёт и о том, чтобы закрывать лицо в общественных местах.

Выяснилось, что постоянное использование масок позволяет серьёзно снизить базовый показатель репродукции вируса — число людей, которых заражает каждый переносчик инфекции. Для коронавируса оно варьируется от 2 до 6,7. По данным исследования, при регулярном ношении масок этот уровень опускается ниже 1, а это как раз то, что нужно для предотвращения дальнейшего распространения CoViD-19.