Некоторым российским музеям разрешили открыть парки на следующей неделе

С 16 июня федеральные музеи, а также музеи-заповедники возобновят работу открытых парковых пространств с соблюдением всех санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором. Соответствующий приказ сегодня подписала глава Минкульта РФ Ольга Любимова.
— Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утверждёнными Роспотребнадзором, — рассказали в пресс-службе министерства.
Согласно разработанным рекомендациям по возобновлению работы музеев-заповедников, как сотрудники учреждений, так и посетители должны будут находиться в защитных масках и перчатках, группы на экскурсии не должны превышать пяти человек, их участники должны соблюдать необходимое безопасное расстояние друг между другом.
Ранее Лайф сообщал, что восстановить прежний режим работы российские культурные учреждения, вероятно, смогут в середине июля. К ним также относятся и кинотеатры.