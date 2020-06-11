Некоторым российским музеям разрешили открыть парки на следующей неделе

С 16 июня федеральные музеи, а также музеи-заповедники возобновят работу открытых парковых пространств с соблюдением всех санитарных мер, разработанных Роспотребнадзором. Соответствующий приказ сегодня подписала глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

— Доступ на территории (в парковые зоны) федеральных учреждений, в том числе на экспозиции под открытым небом, должен быть организован в соответствии с режимом работы организаций и требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, утверждёнными Роспотребнадзором, — рассказали в пресс-службе министерства.

Согласно разработанным рекомендациям по возобновлению работы музеев-заповедников, как сотрудники учреждений, так и посетители должны будут находиться в защитных масках и перчатках, группы на экскурсии не должны превышать пяти человек, их участники должны соблюдать необходимое безопасное расстояние друг между другом.