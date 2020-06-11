"Я рву батарею". Новое видео пролило свет на причину гибели футболиста в залитой кипятком камере

В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео из калининградского отделения полиции, где в октябре прошлого года после задержания обварился насмерть кипятком футболист Иван Вшивков. На кадрах видно, что мужчина сидит около батареи и держится за неё руками. Он угрожает полицейским сломать трубу, чтобы отделение затопило, ведь, по его мнению, он задержан незаконно.

При этом Иван Вшивков то признаётся, что сломал камеру видеонаблюдения в отделе полиции и решётку, ограждающую батарею, то, напротив, говорит, что непричастен к этому. На призыв полицейского лечь поспать не реагирует и в конце концов ломает трубу, откуда сразу начинает фонтаном бить кипяток. На этом запись обрывается.

С данной видеозаписью уже ознакомилась мать погибшего футболиста. Женщина ранее утверждала, что её сын был прикован наручниками к батарее, что, с одной стороны, могло послужить причиной разрыва трубы, а с другой, не оставляло ему шансов на спасение. Новые кадры опровергают эту версию. На руках задержанного нет наручников, трубу он ломал сам и мог свободно перемещаться по камере. Однако Ольга Вшивкова недоумевает, почему данная запись появилась только сейчас.

— Первый вопрос, который возникает у меня, — почему именно сейчас? Почему раньше не выставили? Я же говорила, я хочу честного расследования, покажите, что он сломал трубу, и я ничего бы не стала предпринимать, сам сломал. Мы были в шоковом состоянии тогда. Я буду задавать вопросы следствию. Но вопрос — почему сейчас? Никакого монтажа не наблюдаю. Мы с ним родились в один день, я как мать понимаю, я понимаю теперь, почему он так себя ведёт. Я человек, который умеет прощать, такой же и Иван. Мы очень схожи по характеру. Если бы приехали и показали мне это видео, ничего бы не было, — заявила Лайфу Ольга Вшивкова.

Вместе с этим в СК РФ сообщили о задержании второго подозреваемого по делу о гибели футболиста. Это бывший полицейский отдела, где умер Иван Вшивков. Мужчине уже предъявили обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

— Как полагает следствие, в ночь на 20 октября 2019 года начальник смены дежурной части отдела полиции и старший оперативный дежурный, достоверно зная, что в помещении, в котором содержится административно задержанный, повреждена система отопления и горячая вода из трубы поступает в камеру, на протяжении примерно получаса продолжали содержать мужчину в указанном помещении в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Калининградской области.

Напомним, спортсмен получил ожоги 90% поверхности тела. После его смерти СК возбудил уголовное дело о халатности.