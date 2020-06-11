Банки попросили разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

Несколько российских банков просят ЦБ РФ отменить норму, которая заставляет их при выявлении подозрительной операции связываться с клиентом, а если тот не отвечает за два дня, разрешать транзакцию.

Как сообщает РБК со ссылкой на текст документа, банки считают, что двух дней может быть недостаточно для клиента, чтобы понять факт атаки на его финансы со стороны мошенников.

Также банки предложили отменить правило о возобновлении операции даже после связи с клиентом, так как мошенник может прикинуться владельцем счёта, предварительно узнав все данные.