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Банки попросили разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента

По мнению финансовых организаций, два дня — это слишком мало, чтобы гражданин понял факт атаки со стороны мошенников.

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Фото © Shutterstock

Несколько российских банков просят ЦБ РФ отменить норму, которая заставляет их при выявлении подозрительной операции связываться с клиентом, а если тот не отвечает за два дня, разрешать транзакцию.

Как сообщает РБК со ссылкой на текст документа, банки считают, что двух дней может быть недостаточно для клиента, чтобы понять факт атаки на его финансы со стороны мошенников.

Также банки предложили отменить правило о возобновлении операции даже после связи с клиентом, так как мошенник может прикинуться владельцем счёта, предварительно узнав все данные.

Напомним, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — около 500 млн рублей.

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