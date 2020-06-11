Осуждённого за госизмену учёного ЦНИИмаша освободили из тюрьмы

Московский районный суд Твери условно досрочно освободил бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осуждённого за государственную измену.

— Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, сегодня же решение об этом ему должно быть передано в колонию, — сообщила пресс-секретарь суда Юлия Трифонова агентству ТАСС.

Отметим, Владимир Лапыгин работал на протяжении 40 лет в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения "Роскосмоса" и, по его словам, принимал участие в создании межконтинентальных баллистических ракет и ракетоносителей. В ходе следствия он признал свою вину в передаче секретной информации за рубеж. В 2016 году за государственную измену суд приговорил учёного к семи годам лишения свободы.