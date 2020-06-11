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Осуждённого за госизмену учёного ЦНИИмаша освободили из тюрьмы

Пожилой мужчина был отпущен по УДО.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Московский районный суд Твери условно досрочно освободил бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осуждённого за государственную измену.

Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом, сегодня же решение об этом ему должно быть передано в колонию, — сообщила пресс-секретарь суда Юлия Трифонова агентству ТАСС.

Отметим, Владимир Лапыгин работал на протяжении 40 лет в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения "Роскосмоса" и, по его словам, принимал участие в создании межконтинентальных баллистических ракет и ракетоносителей. В ходе следствия он признал свою вину в передаче секретной информации за рубеж. В 2016 году за государственную измену суд приговорил учёного к семи годам лишения свободы.

Как сообщал Лайф, кроме Виктора Кудрявцева был взят под стражу его ученик, также сотрудник института Роман Ковалёв. По версии следствия, учёные передавали данные секретных исследований в сфере газодинамики и гиперзвуковых технологий бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики.

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