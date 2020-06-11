В Благовещенске после ливней в лужах завелись караси — видео

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В Благовещенске после сильного ливня в огромной луже появились настоящие живые караси. В Сеть попало видео, на котором рыба плещется около дороги. Автор этих кадров спрашивает, можно ли собрать карасей, и получает утвердительный ответ.

— Настоящие живые караси. Много рыбы попало на дорогу. Машины её давили. Ну а остальную ловили, водители останавливались и руками ловили, — передаёт "Амурская правда" слова очевидца.

Учёные предположили, что рыба в лужах появилась, поскольку микрорайон окружён искусственными водохранилищами и озёрами. Так идёт естественный процесс снижения плотности рыбы.

— Я в ходе исследований такое много раз наблюдал: когда потоки воды изливаются в озеро, рыба устремляется по ручьям вверх по течению, и, так как уровень воды был высоким в микрорайоне, рыба просто расселялась в поисках благодатных мест обитания, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии БГПУ Иван Черемкин.