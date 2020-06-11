"Долетался! На крыше". Опубликовано новое видео ДТП с "мерседесом" в Москве

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В Сети появилось новое видео с места крупного ДТП на Звенигородском шоссе в Москве, где в результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека. Камера видеорегистратора, установленная в одной из машин, запечатлела как сам момент аварии, так и предшествующие ей опасные манёвры чёрного внедорожника "Мерседес". Иномарка на огромной скорости лавировала в потоке машин.

Как видно на кадрах с места аварии, от сильного удара внедорожник перевернулся на крышу и упал на машину такси. Притом сам автомобиль такси от удара развернуло на 180 градусов.

Проезжавшие мимо автомобилисты в первые же секунды после аварии бросились на помощь. Как оказалось позднее, никто серьёзных травм не получил.