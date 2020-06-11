"Безобразные анархисты". Трамп назвал протестующих в Сиэтле внутренними террористами

Город Сиэтл, штат Вашингтон, где не стихают акции протеста против произвола полиции, захватили "внутренние террористы". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым, несомненно, управляют радикальные левые демократы, — написал он в Twitter.

Трамп раскритиковал местные власти и потребовал от губернатора и мэра "вернуть свой город", иначе это сделает он. Он отметил, что нужно остановить "этих безобразных анархистов". По его мнению, протестующие просто "насмехаются" над руководством штата и города.