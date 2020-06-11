Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ

После аварии на ТЭЦ-3 и последующего разлива топлива в отношении главы города Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело о халатности. Его подозревают в "неисполнении должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации".

— В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомлённым о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации её последствий не принял, — говорится в сообщении СКР.

Напомним, после аварии на ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Сейчас в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой.