Amazon запретила полиции США использовать свою технологию распознавания лиц

Американская корпорация Amazon на год запретила полицейским управлениям в США использовать свою технологию распознавания лиц Rekognition на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Решение было принято в связи с опасениями правозащитников по поводу возможного расистского предубеждения в подобном ПО.

— Мы выступаем за то, чтобы правительства приняли более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов принять этот вызов, — говорится в официальном заявлении компании.

Amazon по-прежнему разрешает использовать Rekognition организациям, которые занимаются поиском пропавших детей и борются с торговлей людьми.