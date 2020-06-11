Amazon запретила полиции США использовать свою технологию распознавания лиц

Американская корпорация Amazon на год запретила полицейским управлениям в США использовать свою технологию распознавания лиц Rekognition на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Решение было принято в связи с опасениями правозащитников по поводу возможного расистского предубеждения в подобном ПО.
— Мы выступаем за то, чтобы правительства приняли более строгие правила, регулирующие этическое использование технологии распознавания лиц, и в последние дни конгресс, похоже, готов принять этот вызов, — говорится в официальном заявлении компании.
Amazon по-прежнему разрешает использовать Rekognition организациям, которые занимаются поиском пропавших детей и борются с торговлей людьми.
Напомним, 25 мая в Миннеаполисе с фальшивым чеком поймали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины, тот потерял сознание. В итоге Флойд скончался в реанимации, а город охватили массовые беспорядки. Вскоре протесты вспыхнули по всей стране и даже нашли поддержку за пределами США — в Канаде, Лондоне, Афинах, Вене и Австралии.