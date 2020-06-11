Сбербанк решил выкупить контрольный пакет акций 2ГИС

Сбербанк и картографический сервис 2ГИС планируют слияние. Финансовая компания выкупит 72% акций сервиса на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

— Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес, — говорится на сайте кредитной организации.

Помимо Сбербанка акции 2ГИС также получит "О2О Холдинг", принадлежащий банку и Mail.ru Group. Группа компаний осуществляет деятельность в сфере еды и транспорта. За основателями картографического сервиса останется 25% акций, при этом после слияния они войдут в совет директоров. Ожидается, что сделка завершится в третьем квартале текущего года.