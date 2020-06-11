Зеленского призвали покаяться за клевету в адрес Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно должен покаяться за клевету Киева в адрес жителей Крыма и десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова. Об этом заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, комментируя слова украинского лидера о том, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма.

— Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, без которых она и выжить-то не может, — сказал он РИА "Новости".

Мурадов также упрекнул Киев в попытках уничтожить в сознании украинцев историческую память и "погрузить украинский народ во мрак полунацистского угара". Дипломат уверен, что Незалежной должно быть стыдно за десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова, а также угрозы майдановско-бандеровских властей Киева развязать войну и этническую чистку в Крыму. Это, по его мнению, стало одной из причин обращения региона к России с просьбой о возвращении в лоно своей исторической родины.