Екатеринбуржец под наркотиками избил мать и угрожал взорвать газ в девятиэтажке

В Екатеринбурге мужчина захватил в заложники собственную мать и угрожал взорвать девятиэтажный жилой дом. По предварительным данным, захватчик был под действием наркотиков.

Инцидент произошёл сегодня утром в доме по улице Чкалова. Мужчина избил мать, перерезал шланг подачи газа, после чего забаррикадировался в квартире. Подача газа в квартиру была остановлена. Приехавшим на место полицейским удалось уговорить его открыть дверь, в результате чего злоумышленника задержали.

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Как сообщает агентство Ura.ru, мужчину доставили в отделение полиции в неадекватном состоянии. С ним работают медики. Его матери также потребовалась помощь врачей: сын её сильно избил.