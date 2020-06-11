"Будет серьёзная схватка". Адвокат семьи погибшего рассказал Лайфу, чего ожидает от суда над Ефремовым

Адвокат семьи 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, ожидает, что судебный процесс будет сложным. Александр Добровинский считает, что исход будет зависеть от действий звезды.

— Я думаю, что это будет серьёзная схватка, скорее всего. Хотя он признал свою вину, поэтому посмотрим, что будет дальше. Но, правда, там всплыли наркотики всякого вида и так далее, это всё отягощающие обстоятельства. В понедельник я буду встречаться с семьей и всё обсуждать, — сказал собеседник Лайфа.

Добровинский уточнил, что Ефремов не выходил на связь с семьёй погибшего и никаких извинений не приносил. Что же касается наказания, адвокат назвал единственный для актёра выход скостить себе срок — сотрудничать со следствием. Ефремову грозит 12 лет тюрьмы, но если он сдаст распространителей наркотиков и раскается, то может получить шесть-семь лет, полагает юрист.