В Кремле не считают необычными данные о смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посчитавшей "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в большинстве других стран. На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", он ответил отрицательно.

— Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы, — указал представитель Кремля.

Ранее в Кремле уже отмечали, что низкая смертность от коронавирусной инфекции в стране — это заслуга российских медиков.