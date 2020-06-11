В Кремле не считают необычными данные о смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посчитавшей "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в большинстве других стран. На вопрос о том, не считают ли в Кремле цифры Роспотребнадзора "необычными и странными", он ответил отрицательно.
— Роспотребнадзор находится в контакте с ВОЗовцами. Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы, — указал представитель Кремля.
Ранее в Кремле уже отмечали, что низкая смертность от коронавирусной инфекции в стране — это заслуга российских медиков.
Коронавирус: Главное
Напомним, что, по оценкам столичного Депздрава, врачи спасли жизнь 65 тысячам тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Тем не менее в Москве по результатам прошлого месяца CoViD-19 стал основной причиной смерти 2757 человек. В это число также попали те случаи, когда люди имели отрицательный тест на заболевание, однако результаты патологоанатомического исследования свидетельствовали, что причиной смерти, вероятнее всего, был коронавирус. Летальность в столице от болезни (с учётом её как основной причины) за весь период эпидемии в Москве составляет 2%.