Угрожавшего "подкинуть наркоту" росгвардейца уволили. "Потерпевший" любитель громкой музыки доволен

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В Москве уволили сотрудника Росгвардии за угрозы "подкинуть наркоту" мужчине, на которого соседи пожаловались из-за громкой музыки. Потерпевший рассказал Лайфу, что второму бойцу вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

— Меня не запугивали. Ко мне приехало руководство этих сотрудников, и мы с ними обсудили решение этого вопроса. Человека уволили по статье, другому человеку дали неполное соответствие. Я считаю, что на этом инцидент полностью исчерпан, — сказал Александр.

Собеседник Лайфа уточнил, что бойцы Росгвардии приехали к нему из-за жалобы соседей на громкую музыку. Когда Александр попросил правоохранителей обращаться к нему на Вы и заявил, что ничего не нарушает, один из росгвардейцев решил его припугнуть. Он его толкнул, а затем стал угрожать "сейчас тебе наркоту подкину и поедешь на зону на пять лет". Произошедшее сняла камера в квартире Александра.

В пресс-службе ведомства подтвердили Лайфу, что сотрудник уволен. В управлении отметили, что это крайняя мера дисциплинарной ответственности.