В Кремле ответили на идею политиков США ввести против России самые жёсткие в истории санкции

В Кремле в курсе предложения Республиканской партии США ввести против России самые "жёсткие" санкции за всю историю. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права и, конечно, можем только сожалеть в связи с новыми импульсами, которые некоторые лица пытаются придавать в общем американской политике, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные предложения никоим образом не способствуют нормализации отношений между странами, а также выразил надежду, что планы на введение этих ограничений останутся на уровне предложений и не будут реализованы. Кроме того, Песков связал заявление республиканцев с предвыборной гонкой в Соединённых Штатах, заявив, что в этот период российско-американские отношения "традиционно становятся сакральной жертвой для политиков США".

Напомним, предложение ввести самые "жёсткие" санкции в истории поступило от конгрессменов из числа членов Республиканской партии США в ходе доклада на тему укрепления Америки и противодействия глобальным угрозам накануне. Причиной такой идеи стало ослабление влияния США на мировой арене.