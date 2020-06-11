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В Кремле рассказали о распорядке Путина на День России

Традиционный приём в Кремле не состоится из-за пандемии коронавируса.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии торжественного подъёма государственного флага на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ритуал подъёма госфлага начнётся в 13:00, вручение наград состоится позже. Все участники мероприятий проходят обязательное тестирование на CoViD-19. При этом в связи с эпидемией традиционного приёма в Кремле по случаю Дня России не будет.

Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин в День России примет участие в публичном мероприятии.

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