В Кремле рассказали о распорядке Путина на День России

Президент РФ Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит золотые медали Героям Труда и примет участие в церемонии торжественного подъёма государственного флага на Поклонной горе в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ритуал подъёма госфлага начнётся в 13:00, вручение наград состоится позже. Все участники мероприятий проходят обязательное тестирование на CoViD-19. При этом в связи с эпидемией традиционного приёма в Кремле по случаю Дня России не будет.