В Минкульте назвали вероятную дату возобновления концертов в России

Министерство культуры России не раньше августа направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению концертной деятельности после пандемии коронавируса. Однако рекомендации по репетиционному процессу должны быть составлены уже в самое ближайшее время. Сама же концертная деятельность может быть возобновлена в сентябре, считают все участники заседания специальной рабочей группы по поддержке учреждений культуры в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время, — приводит слова замминистра культуры РФ Аллы Маниловой пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Минкульте, в итоговом документе ведомства с предложениями будут прописаны все требования для поддержания санитарной и эпидемиологической безопасности в учреждениях.

— Документ также будет содержать детально прописанные нормы и требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции, по созданию умной маршрутизации с целью разведения встречных потоков во время передвижения внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиционного процесса, — рассказали в пресс-службе.