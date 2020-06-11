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Неизвестный напал на начальную школу в Словакии. Среди детей есть раненые

Сам нападавший был ликвидирован. Мотивы его поступка выясняются.

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Фото © Twitter / ESN

ЧП произошло в небольшом городке Врутки на севере Словакии с населением около семи тысяч человек. Местные СМИ сообщают, что вооружённый мужчина ворвался в здание местной начальной школы, убил заместителя директора и ранил нескольких детей. За жизнь ещё одного взрослого сотрудника, предположительно, директора школы, сейчас борются врачи. Самого нападавшего ликвидировали прибывшие на место силовики.

Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются.

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