Неизвестный напал на начальную школу в Словакии. Среди детей есть раненые

ЧП произошло в небольшом городке Врутки на севере Словакии с населением около семи тысяч человек. Местные СМИ сообщают, что вооружённый мужчина ворвался в здание местной начальной школы, убил заместителя директора и ранил нескольких детей. За жизнь ещё одного взрослого сотрудника, предположительно, директора школы, сейчас борются врачи. Самого нападавшего ликвидировали прибывшие на место силовики.