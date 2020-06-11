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В Петербурге младенца едва не растерзала домашняя собака. Малыш в тяжёлом состоянии

Мать оставила новорождённого без присмотра.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге в тяжёлом состоянии госпитализировали новорождённого, которого едва не загрыз домашний питомец — собака породы джек-рассел-терьер. Как сообщил источник Лайфа, мальчик получил закрытый перелом левого бедра, множественные укусы грудной клетки, рук и ног.

Всё произошло 10 июня. Мать просто не усмотрела за своим ребёнком. Младенец, которому нет и месяца, растёт в неблагополучной и неполной семье. В отношении его матери возбудили административное дело.

Ещё один подобный страшный случай произошёл ранее в Ленинградской области. Там собака вцепилась ребёнку в горло.

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