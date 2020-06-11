МИД России задумался о выкупе памятника маршалу Коневу у Праги

В российском МИДе заявили о готовности выкупить снесённый в Праге памятник Коневу, однако считают это крайней мерой. Об этом заявил первый замглавы ведомства Владимир Титов в интервью РИА "Новости". Он напомнил, что чехи нарушили двусторонний договор 1993 года, который предусматривал обязательство сторон обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

— Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, "упрятать" его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее, считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры, — комментирует дипломат.

Как уже сообщал Лайф, памятник маршалу Ивану Коневу в Праге был осквернён 3 апреля: группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение в адрес главы Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков..