"Давно не мытые" жители Энгельса отчаянно попросили открыть бани

Жители города Энгельса Саратовской области отчаянно попросили открыть общественные бани, которые не работают уже несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Авторы видеообращения пожаловались, что "они очень давно не мылись".

Мужчины позавидовали жителям Саратова, где бани возобновили работу 11 июня. Они напомнили, что в Энгельсе проживает более 250 тысяч человек.

— Мы вместе с товарищами собрались. Мы очень немытые, давно уже немытые, несколько месяцев, и у нас вопрос: когда-нибудь у нас вопрос с банями решится в Энгельсе? Так, чтобы стабильно приходить и иметь возможность попариться, помыться в бане? — приводит обращение горожан телеканал "360".

На просьбу мужчин отреагировали в администрации Энгельсского района. Там пообещали открыть бани № 10 и № 2 с 18 июня, но пускать будут только по предварительной записи. Сейчас проводится подготовка заведений согласно требованиям Роспотребнадзора.