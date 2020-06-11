В Краснодарском крае с завтрашнего дня открываются гостиницы и отменяется пропускной режим

В Краснодарском крае с завтрашнего дня возобновляют работу гостиницы вместимостью до 50 номеров. Об этом сегодня в ходе заседания оперштаба по контролю за эпидемиологической ситуацией сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

— Я предлагаю с 12 июня в рамках жёсткого регламента Роспотребнадзора открыть гостиницы [вместимостью] до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора. Я считаю, что с 00:00 часов 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть, — сказал он.

Всего в Краснодарском крае — более 1600 объектов размещения, подходящих под критерии для открытия. Кроме того, с завтрашнего дня будет отменён пропускной режим между муниципалитетами, действующий в регионе с 1 апреля.

— Мы не можем всё время находиться в режиме пропусков. Я считаю, мы правильно поступили, открыв парки и скверы, где рассредоточили людей. Но надо двигаться дальше — дать возможность жителям Краснодара, других городов и станиц перемещаться свободно, — сказал Кондратьев.