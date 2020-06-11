Коленом на шею, как Джорджу Флойду. Пострадавшая при задержании в Сургуте рассказала Лайфу подробности инцидента

Запись, сделанная одной из участниц конфликта. Видео © VK / Сургут Online

Жительница Сургута Снежана Волканова приходит в себя после задержания полицией в одном из городских парков. У неё перебинтована шея — сотрудник полиции надавил ей туда коленом, чтобы она не оказывала сопротивления. Девушка утверждает, что и не думала сопротивляться. Лишь попыталась убежать, когда испугалась за свою жизнь. В соцсетях уже провели параллели между этим задержанием и тем, что случилось в Миннеаполисе. Там полицейский убил так местного жителя Джорджа Флойда, и страну сотрясают акции протеста.

— Он меня так душил, я думала, он меня убивает. Я убегала, подбежала к мужчине, чтобы он меня спас. Но он ничего не мог сделать против мента. Я умоляла, пожалуйста, не трогайте. Хорошо, что я сейчас хоть могу ребёнка своего увидеть. У нас статья 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), что мы не послушались полицейских. Но какое сопротивление я могла оказывать, у него же там оружие было. Он меня повалил на землю, и, когда они меня в машину хотели затолкать, я думала, они меня хотят изнасиловать. У меня перебинтована шея, он мне давил на щитовидку, — заявила Волканова.

Снежана рассказала, что парк действительно был закрыт на время пандемии коронавируса, но там всё равно было много народу. Полиция просила всех разойтись. К Снежане и её подруге проявили особое внимание. Девушка попросила разрешения закончить лечебную гимнастику. По её словам, сначала те согласились дать время, но потом начали задержание, даже якобы не представившись.

Вместе со Снежаной была задержана и её подруга Лариса. Снежану отпустили к ребёнку, а ту оставили в изоляторе временного содержания на ночь. Именно она сняла на видео жёсткое задержание.

— Ей (Ларисе) не дают ни воды, ни еды. Только утром вот дали воды, она сидит сейчас в ИВС. До сих пор её там удерживают, тёплые вещи не принимают, ужас какой-то. Она единственный свидетель, которая снимала, — заявила Лайфу Снежана.

Как сообщал Лайф, ранее в Санкт-Петербурге сотрудница СИЗО задержала грабителя, применив приёмы рукопашного боя.