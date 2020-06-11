Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять

Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.

— Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины, — заявил он на брифинге, который транслировала его партия в "Фейсбуке".

Украинские СМИ называют целый ряд причин, по которым лидер группы "Океан Эльзы" решил покинуть украинский парламент. УНИАН связывает это с конфликтом вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра, что очень не понравилось его однопартийцам. В свою очередь, в телеграм-каналах напоминают о приближающихся муниципальных выборах в Незалежной, мол, партии "Голос" нужно более жёсткое позиционирование, а низкий рейтинг Вакарчука этому мешает. А "Страна.ua" пишет, что статус политика и нардепа мешал ему зарабатывать на музыкальном поприще. По их версии, Вакарчук среди прочего испугался ответственности за сокрытие теневых доходов, а большая часть доходов в этой сфере именно теневая.