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Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять

Фронтмен группы "Океан Эльзы" уже покидал украинский парламент через год после своего избрания депутатом от партии "Народной самообороны" в 2007 году. В этот раз он уверял, что пришёл в политику "всерьёз и надолго", но что-то пошло не так.

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Фото © Facebook / Святослав Вакарчук

Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.

Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины, — заявил он на брифинге, который транслировала его партия в "Фейсбуке".

Украинские СМИ называют целый ряд причин, по которым лидер группы "Океан Эльзы" решил покинуть украинский парламент. УНИАН связывает это с конфликтом вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра, что очень не понравилось его однопартийцам. В свою очередь, в телеграм-каналах напоминают о приближающихся муниципальных выборах в Незалежной, мол, партии "Голос" нужно более жёсткое позиционирование, а низкий рейтинг Вакарчука этому мешает. А "Страна.ua" пишет, что статус политика и нардепа мешал ему зарабатывать на музыкальном поприще. По их версии, Вакарчук среди прочего испугался ответственности за сокрытие теневых доходов, а большая часть доходов в этой сфере именно теневая.

Напомним, что Вакарчук, будучи депутатом, уже покидал украинский парламент через год после своего избрания от партии "Народной самообороны" в 2007 году. В этот раз он уверял, что пришёл в политику "всерьёз и надолго", но что-то пошло не так.

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