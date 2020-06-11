Вакарчук уходит из Верховной рады. Опять

Украинский рок-исполнитель, а по совместительству депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий народного депутата.
— Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины, — заявил он на брифинге, который транслировала его партия в "Фейсбуке".
Украинские СМИ называют целый ряд причин, по которым лидер группы "Океан Эльзы" решил покинуть украинский парламент. УНИАН связывает это с конфликтом вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра, что очень не понравилось его однопартийцам. В свою очередь, в телеграм-каналах напоминают о приближающихся муниципальных выборах в Незалежной, мол, партии "Голос" нужно более жёсткое позиционирование, а низкий рейтинг Вакарчука этому мешает. А "Страна.ua" пишет, что статус политика и нардепа мешал ему зарабатывать на музыкальном поприще. По их версии, Вакарчук среди прочего испугался ответственности за сокрытие теневых доходов, а большая часть доходов в этой сфере именно теневая.
Лента новостей
В Москве хирурги удалили опухоли на рёбрах младенца. Пришлось задействовать 3D-печать
сегодня в 12:05
"Делали реформы ради лайков". Зеленский рассказал, как запрещал кабмину пользоваться соцсетями
сегодня в 12:00
Фанаты нашли замену Эмбер Хёрд в "Аквамене". И новая королева моря не менее горяча
сегодня в 11:49
Напомним, что Вакарчук, будучи депутатом, уже покидал украинский парламент через год после своего избрания от партии "Народной самообороны" в 2007 году. В этот раз он уверял, что пришёл в политику "всерьёз и надолго", но что-то пошло не так.