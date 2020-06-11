В Красноярском крае задержан третий подозреваемый по делу об убийстве 12-летней девочки

Оперативники задержали третьего подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в деревне Нижняя Коя Красноярского края. Им оказался 14-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел отрицательные характеристики. О его возможной причастности к преступлению сообщил другой ранее задержанный, частично признавший свою вину.

— В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Допрошено более 30 свидетелей и очевидцев. Назначено столько же экспертных исследований. Следователи провели более 10 обысков и осмотров места происшествия.