В Красноярском крае задержан третий подозреваемый по делу об убийстве 12-летней девочки

Оперативники задержали третьего подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в деревне Нижняя Коя Красноярского края. Им оказался 14-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и имел отрицательные характеристики. О его возможной причастности к преступлению сообщил другой ранее задержанный, частично признавший свою вину.
— В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю.
Допрошено более 30 свидетелей и очевидцев. Назначено столько же экспертных исследований. Следователи провели более 10 обысков и осмотров места происшествия.
Напомним, 1 июня в Красноярском крае обнаружили тело девочки, которая пропала 29 мая. В этот же день по горячим следам задержали 25-летнего местного жителя, который признался в убийстве. Сейчас он находится под стражей. Позже правоохранители арестовали второго подозреваемого. В ходе допроса 19-летний злоумышленник частично признал вину.
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