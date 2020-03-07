Бывший премьер-министр Украины после отставки улетел на отдых

Корреспондент издания "Лига.net" летел вместе с Гончаруком в одном самолёте. Отмечается, что бывший глава правительства находился в экономклассе регулярного рейса. При этом Гончарук отказался отвечать на вопросы о кабмине и сообщил, что летит в отпуск.