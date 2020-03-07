Бывший премьер-министр Украины после отставки улетел на отдых

Украинские СМИ заметили бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука летящим на отдых.
Корреспондент издания "Лига.net" летел вместе с Гончаруком в одном самолёте. Отмечается, что бывший глава правительства находился в экономклассе регулярного рейса. При этом Гончарук отказался отвечать на вопросы о кабмине и сообщил, что летит в отпуск.
Как уточнили в издании "Страна.ua", экс-руководитель кабмина отправился в Португалию.
Напомним, Гончарук был отправлен в отставку Верховной радой в среду, 4 марта. Причиной этого, по некоторым данным, стал конфликт между экс-главой правительства и президентом страны Владимиром Зеленским из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.
В должности главы кабмина Гончарука сменил Денис Шмыгаль.