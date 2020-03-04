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Парламент Украины отправил в отставку премьера Гончарука

Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового.

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Фото © ТАСС/Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука. На внеочередном заседании это решение поддержали 353 депутата при необходимом минимуме в 226.

По закону уход премьер-министра влечёт за собой отставку всего кабмина. Правительство продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового.

Напомним, несколькими днями ранее премьер Украины подал в отставку. Конфликт между Гончаруком и Зеленским, приведший к этому заявлению, произошёл из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.

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