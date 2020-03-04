Комитет Рады рекомендовал парламенту принять отставку Гончарука

Комитет Верховной рады Украины по организации государственной власти рекомендовал парламенту принять отставку премьера страны Алексея Гончарука. Об этом сообщается на сайте парламента Незалежной.

Уточняется, что за такое решение проголосовали 23 из 25 членов комитета, двое воздержались.

На сайте Верховной рады уже появился проект постановления об отставке Гончарука.

Напомним, несколько дней назад премьер Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Ранее стало известно, что конфликт между Гончаруком и Зеленским, приведший к заявлению об отставке, произошёл из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.