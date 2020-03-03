Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".

Фото © Facebook / Денис Шмыгаль

Об этом глава государства заявил на заседании фракции "Слуга народа" в Верховной раде сегодня вечером. Там, в частности, решается вопрос об отставке нынешнего премьера Алексея Гончарука и составе нового кабинета министров.

Денис Шмыгаль в 2018 году был директором Бурштынской ТЭС. 1 августа 2019 года Владимир Зеленский назначил его председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации, 4 февраля 2020 года Шмыгаль покинул эту должность и занял пост вице-премьера.

Напомним, сегодня сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Ранее стало известно, что конфликт между Гончаруком и Зеленским, приведший к заявлению об отставке, произошёл из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного сменой руководства компании "Центрэнерго", которую инициировало правительство.