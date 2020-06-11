НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Эксперты рассказали, откажутся ли выпускники от вузов в пользу колледжей из-за отменённых экзаменов

Согласно новым правилам, решившие поступать в средние профессиональные учебные заведения школьники будут зачисляться по аттестатам.

77
Post cover

Фото © Shutterstock

Упрощение правил поступления в российские колледжи и техникумы может привести к значительному наплыву абитуриентов, что, в свою очередь, грозит системе образования перегрузкой. Новый порядок поступления прокомментировал Лайфу учитель географии, активист профсоюза "Учитель" Леонид Перлов.

— А как быть тем же колледжам и техникумам?! Допустим, к ним валом ломанулись выпускники. Согласно распоряжению, они обязаны всех принять без экзаменов. Есть достаточно престижные колледжи и техникумы, у них и без того конкурс, а теперь без конкурса идут все. И что им делать, если их помещения учебные, их штатный состав кадровый на такое повышенное количество учащихся просто не рассчитан?! задаётся вопросом собеседник Лайфа.

Учитель признаёт, что подобная практика распространена во многих знаменитых учебных заведениях мира. К примеру, для поступления в колледж Сорбонны в Париже экзамены сдавать не нужно. Однако там половина студентов проваливается на первой же сессии, а до выпуска дотягивает около 20%. При этом в Сорбонне педагогов набирают исходя из количества студентов, что в России сделать невозможно.

— У них иной принцип комплектования педагогического состава, они под количество заявлений на поступление быстренько комплектуют себе педагогов, сколько надо, столько и набрали. У нас же такой возможности у руководителей просто нет. Весьма вероятно, что стоит теперь ожидать перегрузку в системе образования, по крайней мере, если не перегрузку, то суету и бестолковщину, полагает Перлов.

Глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не согласна с мнением учителя. Она считает решение кабмина взвешенным и ответственным. По её мнению, школьники не станут соблазняться на более лёгкие пути и сдадут Единый государственный экзамен для поступления в вузы. Она уточнила, что из 786 тысяч выпускников 11-х классов ЕГЭ решили сдавать порядка 710 тысяч.

— Безусловно, аттестат получат все по итоговым оценкам, но те, кто хочет поступать в вузы, они приняли для себя решение сдать Единый государственный экзамен. Как мы видим исходя из того числа, кто заявился на сдачу, то такого перекоса мы не увидим, говорит сенатор.

Согласно постановлению правительства, выпускники девятых и одиннадцатых классов в России в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Они смогут продолжить обучение в средних профессиональных учебных заведениях или сдать ЕГЭ для поступления в вузы.

Выбор редакции

Loading...