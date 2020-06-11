Эксперты рассказали, откажутся ли выпускники от вузов в пользу колледжей из-за отменённых экзаменов

Упрощение правил поступления в российские колледжи и техникумы может привести к значительному наплыву абитуриентов, что, в свою очередь, грозит системе образования перегрузкой. Новый порядок поступления прокомментировал Лайфу учитель географии, активист профсоюза "Учитель" Леонид Перлов.

— А как быть тем же колледжам и техникумам?! Допустим, к ним валом ломанулись выпускники. Согласно распоряжению, они обязаны всех принять без экзаменов. Есть достаточно престижные колледжи и техникумы, у них и без того конкурс, а теперь без конкурса идут все. И что им делать, если их помещения учебные, их штатный состав кадровый на такое повышенное количество учащихся просто не рассчитан?! — задаётся вопросом собеседник Лайфа.

Учитель признаёт, что подобная практика распространена во многих знаменитых учебных заведениях мира. К примеру, для поступления в колледж Сорбонны в Париже экзамены сдавать не нужно. Однако там половина студентов проваливается на первой же сессии, а до выпуска дотягивает около 20%. При этом в Сорбонне педагогов набирают исходя из количества студентов, что в России сделать невозможно.

— У них иной принцип комплектования педагогического состава, они под количество заявлений на поступление быстренько комплектуют себе педагогов, сколько надо, столько и набрали. У нас же такой возможности у руководителей просто нет. Весьма вероятно, что стоит теперь ожидать перегрузку в системе образования, по крайней мере, если не перегрузку, то суету и бестолковщину, — полагает Перлов.

Глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова не согласна с мнением учителя. Она считает решение кабмина взвешенным и ответственным. По её мнению, школьники не станут соблазняться на более лёгкие пути и сдадут Единый государственный экзамен для поступления в вузы. Она уточнила, что из 786 тысяч выпускников 11-х классов ЕГЭ решили сдавать порядка 710 тысяч.

— Безусловно, аттестат получат все по итоговым оценкам, но те, кто хочет поступать в вузы, они приняли для себя решение сдать Единый государственный экзамен. Как мы видим исходя из того числа, кто заявился на сдачу, то такого перекоса мы не увидим, — говорит сенатор.