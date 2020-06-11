Доцент-расчленитель рассказал о "душевных волнениях" из-за оскорбительных СМС его будущей жертвы

Защита доцента-расчленителя Олега Соколова потребовала провести дополнительную проверку на наличие в телефоне обвиняемого СМС-сообщений с оскорблениями от аспирантки, которую он убил. О них сам историк сообщил на допросе.

— Прошу провести осмотр мобильных телефонов Соколова О.В., Ещенко А. с целью подтверждения факта наличия указанных СМС-сообщений, — говорится в ходатайстве.

Отмечается, что сообщения приходили на телефон доцента, когда тот встречался со своими детьми, что производило "сильные душевные волнения" на Соколова.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.