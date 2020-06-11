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Москвичка перевела более миллиона рублей "раненному" в Афганистане американцу

Доверчивая женщина даже взяла деньги в кредит, чтобы оплатить лечение "офицера".

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Фото © Pixabay

55-летняя жительница столицы на сайте знакомств начала переписку с неким Брюсом Мартинсом, который якобы является действующим офицером армии США и часто летает в Афганистан в боевые командировки. Москвичка в итоге перевела более полумиллиона рублей мошеннику, сообщает КП.

Мошенник скидывал женщине фото статного и приятного мужчины. Он рассказал, что во время одной из командировок якобы получил серьёзное ранение в ногу и ему очень нужна помощь. Сердобольная женщина не раздумывая перевела новому знакомому сумму, которую он просил, — 3500$, а потом ещё 1 242 900 рублей. Влюблённой даже пришлось взять кредит.

Позже женщина поняла, что её обманул обыкновенный мошенник. Она обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.

Ранее Лайф сообщал, что сотрудница Почты России перевела более миллиона рублей лжеработникам "Почта банка".

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