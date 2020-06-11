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Путин поддержал решение пензенского губернатора Белозерцева баллотироваться на новый срок

Выборы главы региона назначены на 13 сентября 2020 года.

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Президент Владимир Путин с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым (архивное фото). Фото © Пресс-служба Кремля

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах главы региона.

В последние годы в регионе наметилась позитивная динамика развития в разных областях, — подчеркнул он. — Хотелось бы с моими земляками при поддержке жителей закрепить устойчивую динамику, сделать её необратимой. В этой связи прошу обратиться с просьбой оказать доверие и разрешить принять участие в выборах.

Президент в ответ пожелал Белозерцеву удачи, перечислив при этом проблемы в регионе, которые необходимо решать.

Нужно напрямую работать с избирателями, людьми, показывать, что сделано, объективно говорить, чего сделать не удалось. Нужно показывать и доказывать, что у вас есть все возможности и понимание, как двигаться дальше, — обратился к губернатору российский лидер.

Напомним, что в мае 2015 года Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области вместо Василия Бочкарёва, который тем же указом отправлен в отставку "в связи с истечением срока полномочий". 13 сентября того же года Белозерцев был избран губернатором, а 21 сентября официально вступил в должность. Очередные выборы главы региона пройдут 13 сентября 2020 года, в единый день голосования.

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