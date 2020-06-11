Путин поддержал решение пензенского губернатора Белозерцева баллотироваться на новый срок

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на очередных выборах главы региона.

— В последние годы в регионе наметилась позитивная динамика развития в разных областях, — подчеркнул он. — Хотелось бы с моими земляками при поддержке жителей закрепить устойчивую динамику, сделать её необратимой. В этой связи прошу обратиться с просьбой оказать доверие и разрешить принять участие в выборах.

Президент в ответ пожелал Белозерцеву удачи, перечислив при этом проблемы в регионе, которые необходимо решать.

— Нужно напрямую работать с избирателями, людьми, показывать, что сделано, объективно говорить, чего сделать не удалось. Нужно показывать и доказывать, что у вас есть все возможности и понимание, как двигаться дальше, — обратился к губернатору российский лидер.