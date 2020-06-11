Поломки, пожары и утечка данных. Эксперт предостерёг от использования чужой зарядки для смартфона

Использование неоригинальных зарядных устройств для смартфонов может привести к преждевременной поломке гаджета и даже утечке данных пользователя. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Как подчеркнул эксперт, "неродные" адаптеры и кабели для смартфона также могут стать причиной пожара.

— Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешёвыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте импульсов, — заявил специалист в интервью агентству "Прайм".

Говоря об утечке данных, Коган пояснил, что злоумышленники могут устанавливать шпионское программное обеспечение в некоторые адаптеры и кабели. Притом пользователь вряд ли когда-либо заметит подобный взлом и похищение его информации. По этой же причине необходимо с осторожностью пользоваться зарядными станциями, расположенными в общественных местах, а также бесплатным Wi-Fi.