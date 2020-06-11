Ефремова привезли на допрос — видео

Актёра Михаила Ефремова доставили на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.

Напомним, несколькими минутами ранее артист в сопровождении сотрудников ФСИН покинул квартиру, в которой отбывает домашний арест. Возможно, новый допрос связан с тем, что дело передали из окружного УВД в городской главк.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.