В Москве полицейский-мотоциклист въехал в такси и перелетел через машину — видео

В Москве полицейский на мотоцикле на большой скорости въехал в машину такси. Это случилось на Мосфильмовской улице. Судя по кадрам, которые сняла камера наблюдения, водитель автомобиля не заметил сотрудника МВД на байке и не пропустил его.

— На Мосфильмовской улице произошла серьёзная авария. Водитель такси не пропустил сотрудника ГИБДД на мотоцикле. У водителя мотоцикла повреждения тяжёлой степени тяжести, на месте находится дорожный патруль, — сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ГУ МВД РФ по Москве подтвердили, что сотрудник был на служебном мотоцикле. По данным Лайфа, это мужчина 1977 года рождения из второго спецбатальона ДПС. Он госпитализирован, находится в сознании в приёмном отделении в Коломенском проезде, его направляют на обследование в нейрохирургию.