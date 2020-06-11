Не пользуется соцсетями. Дочь Ефремова объяснила регистрацию его номера в Telegram

Регистрация номера Михаила Ефремова в мессенджере Telegram говорит о том, что его телефон сейчас находится либо у менеджера, либо у его жены. Так считает дочь актёра Анна Мария. По её словам, отец не пользуется соцсетями.

— У моего отца в данный момент нет мобильного телефона. А ещё он не пользуется социальными сетями, кроме "Ватсапа", — написала она на своей странице в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что пользователям из списка контактов актёра Михаила Ефремова сегодня пришло уведомление о том, что артист зарегистрировался в "Телеграме". Согласно правилам домашнего ареста, под которым сейчас находится актёр после ДТП, ему запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. Исключение — связь с адвокатами или следователями.