"Инфицирован каждый третий клещ". Россиян предупредили о болезнях, которые можно подхватить на природе

Вылазки на природу могут закончиться опасными заболеваниями, переносчиками которых являются клещи. Эти кровососущие способны заразить человека клещевым энцефалитом, боррелиозом и рядом других бактериальных болезней, предупреждает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Он напомнил, что май и июнь — это пик сезона клещей. Поэтому, отправляясь сейчас в лес, нужно учитывать опасное соседство, а лучше узнать, какие заболевания распространены в конкретном регионе. К примеру, клещевой энцефалит есть не во всех субъектах страны. В Москве он не встречается, а уже в Тверской области есть.

— Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей. Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ, — приводит слова Лукашева Минздрав РФ.

Учёный пояснил, что боррелиоз может стать хроническим и протекать с тяжёлым поражением суставов и нервной системы. Лечить его следует в первые дни с начала заболевания, с запущенной болезнью крайне тяжело будет справиться.