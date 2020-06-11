В США отстранили от работы профессора, который отказался упростить темнокожим экзамены

В США отстранили от работы профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гордона Кляйна после того, как он отказался упрощать темнокожим экзамены. Об этом сообщает The Daily Mail.

В течение 39 лет профессор преподавал бухгалтерское дело. После резонанса со смертью афроамериканца Джорджа Флойда некие "нечёрные союзники чёрных" направили ему письмо, в котором попросили или сделать поблажки темнокожим при выставлении оценок во время онлайн-экзамена, или продлить дедлайны по квалификационным работам. В письме пояснялось, что студенты сейчас заняты протестами.

Кляйн отказался идти на уступки. В защиту своей позиции он привёл слова лидера Движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга, который призывал отказаться от особого отношения к людям по цвету кожи. К тому же он отметил, что в онлайн-режиме ему вовсе непонятно, кто из его студентов темнокожий. Кляйн также задался вопросом: что делать, если студент смешанного происхождения?

После этого студенты выложили переписку в Сеть и создали петицию с требованием отстранить от работы Кляйна. В поддержку увольнения выступило около 20 тысяч человек. Профессору начали поступать угрозы. Университет на три недели отстранил преподавателя от работы за "насмешливое письмо".