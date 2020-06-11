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Собянин призвал москвичей продолжить работу на удалёнке

Как пояснил мэр столицы, окончательное решение по этому вопросу за работодателями, но он рекомендовал им подумать о безопасности сотрудников.

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Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Несмотря на отмену целого ряда ограничений в Москве, введённых ранее из-за пандемии коронавируса, жителям столицы при наличии возможности лучше продолжить работу в удалённом режиме. Это позволит не создавать большого скопления людей на предприятиях и в компаниях и снизит риск распространения заболевания. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объёме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удалёнке, как принято сейчас говорить, — сказал мэр столицы.

Как ранее заявлял Сергей Собянин, в течение двух месяцев город сможет вернуться к нормальному образу жизни. Однако вне зависимости от эпидемиологической обстановки от россиян требуются повышенная бдительность и меры профилактики.

Как сообщал Лайф, с 9 июня в Москве был снят режим самоизоляции и пропускной режим, теперь жители столицы могут свободно перемещаться по городу. Решение было принято на фоне улучшения обстановки с коронавирусом. Ранее в городе выявили самое низкое за два месяца число новых случаев CoViD-19.

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