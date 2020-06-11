Собянин призвал жителей регионов пока ограничить поездки в Москву

Приезжающие в Москву жители других регионов России не будут отправляться на карантин, как это было в некоторых регионах в отношении приезжих из столицы. Эпидемиологическая ситуация в Москве позволяет не предпринимать подобных ограничений, заявил мэр города Сергей Собянин и выразил надежду, что они никогда и не будут применены.

— В Москве карантина для приезжих из российских регионов никогда не было и надеюсь, что не будет. В Москве эпидемиологическая ситуация сейчас значительно лучше, чем в других регионах, но они вводят карантин для приезжающих из Москвы. Мы с коллегами говорили, и я просил всё-таки посмотреть, чтобы это был разумный подход, потому что, если раньше Москва составляла больше 60% от всех выявляемых больных, то сегодня это чуть больше 20%. Пирамида сейчас перевернулась, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".