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В Москве от коронавируса выздоровело более 120 тысяч пациентов

В мэрии подчеркнули, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Московские врачи вылечили ещё 2133 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выздоровевших достигло отметки 121 691. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека, — уточнила она.

Вице-мэр напомнила, что все выздоровевшие могут стать донорами плазмы. Единственное условие — наличие отрицательных анализов на ВИЧ, а также гепатиты В и С.

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