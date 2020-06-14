В Москве от коронавируса выздоровело более 120 тысяч пациентов

Московские врачи вылечили ещё 2133 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число выздоровевших достигло отметки 121 691. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что число переборовших коварное заболевание стремительно растёт.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека, — уточнила она.