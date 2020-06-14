Психолог рассказала, как преодолеть страх заражения CoViD-19

Бояться подхватить коронавирусную инфекцию на выходе из режима самосохранения — абсолютно нормальное явление. Чтобы перестать тревожиться, нужно прислушаться к себе и разобраться, что именно вызывает опасения, а также поменьше читать о CoViD-19. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

— Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе, — приводит её слова РИА "Новости".

Эксперт советует не игнорировать тревогу, так как это может навредить. Лучше снизить риск ситуаций, которые вызывают у человека опасения. Кроме того, не стоит забывать о личной гигиене, ведь носить маску и следить за чистотой рук по-прежнему необходимо.

Юсупова подчеркнула, что все люди воспринимают пандемию по-разному, поэтому не нужно остро реагировать, если кто-то иначе относится к соблюдению правил или ведёт себя как-то иначе.